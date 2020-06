कुछ दिन पहले ही धोनी (MS Dhoni) ने 8 लाख रूपये में महिंद्रा स्‍वराज ट्रैक्‍टर खरीदा. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई. धोनी खुद ही ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए थे. सोशल मीडिया पर धोनी का ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था. अब खुद म (Anand Mahindra) ने धोनी के ट्रैक्टर खरीदने की बात कर अपना रिएक्शन ट्विटर के माध्यम से साझा किया है, उनके द्वारा किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो गया. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्वीट करके लिखा, मुझे हमेशा से लगता था कि धोनी ऐसे इंसान हैं जो सही फैसला करते हैं. उस व्यक्ति के पास सही निर्णय लेने क्षमता है. बता दें कि धोनी ने महिन्‍द्रा स्वराज 963 एफई ट्रैक्टर खरीदा है. खबरों की माने तो एमएस जल्द ही ऑर्गेनिक खेती शुरू करने वाले हैं, इसी सोच के तहत उन्होंने यह ट्रैक्टर खरीदा है.

I've always thought the man is a good decision-maker with the perfect sense of judgment..

https://t.co/XP5AUSyCr1