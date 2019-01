MS Dhoni ने रिटायरमेंट के सवाल पर दिया करारा जवाब, Video हो रहा वायरल... देखें

MS Dhoni हैशटैग इस वक्त इंटरनेट पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया दौर पर टीम इंडिया (Team India) का वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा हाइलाइट रहने वाले खिलाड़ी सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ही रहे. सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और फैन्स के बीच सिर्फ 'धोनी धोनी' का ही नाम दिखलाई दे रहा है. फिनिशिंग पारी के लिए मशहूर एमएस धोनी (MS Dhoni) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे निर्णायक मैच में भी फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नाबाद 87 रनों की शानदार प्रदर्शन किया. धोनी (Dhoni) अपने स्मार्ट जोक्स के लिए भी पहचाने जाते हैं. आलोचकों बिना बोले कैसे जवाब दिया जाए, यह धोनी बखूबी जानते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 वनडे मैचों में धोनी ने तीन लगातार अर्धशतक जड़े, जिसमें दो बारे नाबाद मैच जिताकर लौटे.

Another chance for Team India to celebrate on their Aussie tour! #AUSvINDpic.twitter.com/7D53QNX6hs