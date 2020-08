और तब एमएस धोनी ने गुस्से में रेलवे और खड़गपुर को ऐसे छोड़ा कि....

टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान एमएस (MS Dhoni) को संन्यास लिए हुए तीन दिन हो गए हैं, लेकिन उनसे जुड़े उनके किस्से कहानियां अभी तक जारी हैं. हम आपको लगातार एमएस धोनी (MS Dhoni) के बारे में बता रहे हैं. अब यह तो आप जानते ही हैं कि एमएस धोनी (MS Dhoni) की पहली नौकरी साल 2001 में खड़गपुर (Khadagpur) में साल 2001 में उनके लक्की नंबर सातवें जुलाई महीने में लगी थी, लेकिन एमएस (MS Dhoni) के रेलवे और नौकरी छोड़ने की अलग ही कहानी है, जो आप नहीं ही जानते होंगे. वास्तव में साल 2003 एमएस (MS Dhoni) बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़गपुर छोड़ा था. वास्तव में धोनी का यह गुस्सा एकदम जायज था और यह गुस्सा माही के दिल में आज भी कहीं न कहीं बसा हुआ है. कारण यह है कि धोनी ने एक बार खड़गपुर छोड़ा, तो अभी तक इस शहर में नहीं लौटे हैं.

