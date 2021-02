IND vs ENG: इंग्लैंड को 2 दिन में हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ट्विटर पर दी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं

IND vs ENG: अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही हरा दिया. 100 साल के बाद पहली बार इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच में 2 दिन में हार मिली. इससे पहले 1921 में ऐसा इंग्लैंड के साथ हुआ था. भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेटरों ने जीत का जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटरों ने ट्वीट किए और भारत की जीत पर अपनी राय लिखी. इंग्लैंड के हराने के साथ ही भारतीय टीम का टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद पूरी तरह से कायम है तो वहीं इंग्लैंड की टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो गई है.

finished in 2 days Not sure if that's good for test cricket !If @anilkumble1074 and @harbhajan_singh bowled on these kind of wickets they would be sitting on a thousand and 800 ?However congratulations to @akshar2026 what a spell! congratulations @ashwinravi99@ImIshant — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 25, 2021

An absolute outstanding team effort.

Brilliant on the field. Way to go boys pic.twitter.com/No0dXnbGmG — Virat Kohli (@imVkohli) February 25, 2021

Congrats to Team India for the two-day win which keeps them in the race for the WTC Final! Axar and Ashwin were exceptional, but the batsmen will eye an improved show in the final Test. #INDvsENG — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 25, 2021

भारत ने इस तरह से चार मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाये. इंग्लैंड इस हार से फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है. भारत चार मार्च से होने वाले तीसरे टेस्ट मैच को ड्रा कराने पर भी जून में लार्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलने का अधिकार हासिल कर लेगा.

Congratulations #TeamIndia on going up 2-1 in the Test Series. Let's make it 3-1 guys!



Good luck.#INDvENG — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 25, 2021

भारत की जीत के बाद लक्ष्मण ने ट्वीट किया 'टीम इंडिया को दो दिन में टेस्ट जीतने पर बधाई जो उन्हें डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में बनाए रखता है. भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, "अक्षर और अश्विन असाधारण थे, लेकिन अंतिम टेस्ट में बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करेना होगा.'

Good win for team. Huge compliments to @ashwinravi99 for reaching 400 test wickets and @ImIshant for appearing 100 times in the test cricket. Brilliant feat guys — Rohit Sharma (@ImRo45) February 25, 2021

भारत के कप्तान कोहली ने भी ट्वीट कर इस जीत को टीम को 100 फीसदी प्रयास कहा है. अब भारत की टीम सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 4 मार्च को इसी मैदान पर खेलेगी.

#INDvsENG Former & current English players are much more frustrated because they lost a huge chance to prepare a pitch for themselves at their home ground for the world test championship final #MoteraTestMatch — Madhur Jhawar (@MadhurJhawar15) February 25, 2021

Eventful Test match, but glad to get another win and lead the series 2-1. Lots to take from this game, including standout performances by @akshar2026 and @ashwinravi99 s who ensured I stood up to the stumps a lot more (and earlier) than usual! @BCCIpic.twitter.com/VV3FfiC5J6 — Rishabh Pant (@RishabhPant17) February 25, 2021

सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत पर ट्वीट किया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी. तेंदुलकर ने यह भी उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम टेस्ट 3-1 से जीतेगी.

Great win #TeamIndia! @akshar2026 super proud of your performance. @ashwinravi99, congratulations Ash on a solid achievement. 400 test wickets is absolutely fantastic! @BCCIpic.twitter.com/HoiZKbusyx — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 25, 2021

