बल्लेबाज ने अजीबोगरीब तरह से मारा छक्का, देखकर विकेटकीपर के भी उड़े होश..देखें Viral Video

मॉडर्न क्रिकेट में बल्लेबाज कई ऐसे शॉट आजकल लगा रहे हैं जो हैरान करने वाला रहता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे शॉट्स हैं जिसने फैन्स का दिल जीतने में सफलता पाई है. मसलन श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान (Tillakaratne Tilshan) के द्वारा प्रचलित दिलस्कूप शॉट फैन्स के बीच काफी पॉपुलर रहा. अब वर्तमान में धोनी (Dhoni) के द्वारा जमाए जाने वाले हेलीकॉप्टर शॉट की चर्चा काफी होती है. कई बल्लेबाज हेलीकॉप्टर शॉट ( Helicopter shot) को मारना पंसद करते हैं. इन सबके बाद भी क्रिकेट में आए दिन ऐसे कलात्मक शॉट खेले जाते हैं जिसने गेंदबाज और विकेटकीपर को भी हैरानी में डाला है. ऐसा ही एक शॉट लोकल क्रिकेट में एक बल्लेबाज के द्वारा खेला गया जो सोशल साइट्स पर काफी वायरल हो रही है. सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बल्लेबाज गेंदबाज की गेंद पर टांग उठाकर विकेटकीपर के पीछे की तरफ शॉट खेलता है.

Never seen this shot before.

What'll you name this shot?#TennisBallCricketpic.twitter.com/j6hjv2ZkcB