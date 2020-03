New Zealand vs India, 2nd Test: न्यूजीलैंड ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन सोमवार को यहां भारत को सात विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर ल‍िया. भारत के 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाजों टाम ब्लंडेल (55) और टाम लैथम (52) ने अर्धशतक जड़े. मैच में जीत के लिए कीवी टीम को सिर्फ 132 रन चाहिए थे जो उसने टी सेशन के पहले ही 36 ओवरों में तीन विकेट खोकर बना लिए. रॉस टेलर और हेनरी न‍िकोल्‍स 5-5 रन बनाकर नाबाद रहे. यह भारत की आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में पहली सीरीज हार है. मैच की पहली पारी में पांच व‍िकेट लेने वाले कीवी तेज गेंदबाज काइले जैम‍िसन (Kyle Jamieson) मैन ऑफ द मैच रहे. न्‍यूजीलैंड के ही ट‍िम साउदी मैन ऑफ द सीरीज रहे.

