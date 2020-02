New Zealand XI vs India: भारत और न्‍यूजीलैंड इलेवन के बीच तीन द‍िवसीय प्रैक्‍ट‍िस मैच (3 day Practice Match)आज यहां ड्रॉ समाप्‍त हो गया. मैच के तीसरे द‍िन अपनी दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी का अच्‍छा अभ्‍यास करते हुए भारतीय टीम ने चार व‍िकेट खोकर 252 रन बनाए. मैच में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal)ने जहां 99 गेंद पर 10 चौकों और तीन छक्‍कों की मदद से 81 रन की पारी खेली और दूसरे बल्‍लेबाजों को मौका देने के ल‍िए र‍िटायर हुए. मयंक का आज बर्थडे भी है , वे आज 29 वर्ष के हो गए. व‍िकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने लंबे समय बाद बल्‍लेबाजी में हाथ द‍िखाते हुए 65 गेंदों पर चार चौकों और चार छक्‍कों की मदद से 70 रन बनाए. पृथ्‍वी शॉ ने भी 39 रन बनाए लेक‍िन शुभमन ग‍िल (Shubman Gill) दूसरी पारी में भी नाकाम रहे. पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके शुभमन दूसरी पारी में 8 रन बनाने के बाद डेर‍िल म‍िचेल की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू हो गए. मैच जब ड्रॉ घोष‍ित क‍िया गया उस समय ऋद्ध‍िमान साहा 30 और रव‍िचंद्रन अश्‍व‍िन 16 रन बनाकर नाबाद थे. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 फरवरी से वेल‍िंगटन में खेला जाएगा. पहले टेस्‍ट से पहले यह अभ्‍यास मैच भारतीय टीम के ल‍िए प्रैक्‍ट‍िस का अच्‍छा मौका था.

NZ vs IND: टेस्‍ट ओपनर के ल‍िए 'रेस' हुई रोचक, हनुमा व‍िहारी भी हुए शाम‍िल

Match drawn!



The players shake hands as India wrap up Day 3 with 252/4 runs in the second innings of the three-day practice game.