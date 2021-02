NZ vs Aus: नीलामी में अनसोल्ड रहे प्लेयर ने न्यूजीलैंड को जिताया मैच, तो अश्विन न दी मजेदार प्रतिक्रिया

चोपड़ा ने टी20 टीम में न चुने जाने के बाद इस बल्लेबाज के करियर पर उठाया सवाल

What a knock from Devon Conway - unbeaten 99 runs from 59 balls including 10 fours and 3 sixes - New Zealand was 19 for 3 from 4 overs and then class of Conway helped them to post 184 for 5 from 20 overs. #NZvAUSpic.twitter.com/1GStUw12LW