NZ vs AUS: न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम का ऐलान

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज (NZ vs AUS) के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. चयनकर्ताओं ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है और वही टीम चुनी है, जो इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है. कंधे की चोट से जूझ रहे झाए रिचर्डसन को हालांकि न्यूजीलैंड दौर के लिए चुनी गई 14 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है. रिचर्डसन को टी-20 टीम में जगह मिली थी. वह दक्षिण अफ्रीका में वनडे टीम के साथ ही रहेंगे. रिचर्डसन ने बीते 11 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम नहीं रखा है. उन्हें पिछले साल मार्च में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज में कंधे में चोट लगी थी.

