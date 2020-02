New Zealand vs India, 1st Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्‍ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है. वेलिंगटन टेस्‍ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्‍यूजीलैंड टीम ने 10 व‍िकेट की जीत हास‍िल की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हास‍िल कर ली. दबाव अब भारतीय टीम (Indian Team)पर है, सीरीज में बराबरी के ल‍िए उसे 29 फरवरी से प्रारंभ होने वाले दूसरे टेस्‍ट मैच में हर हाल में जीत हास‍िल करनी होगी. आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंप‍ियनश‍िप शुरू होने के बाद व‍िराट कोहली की टीम की यह पहली हार है. भारतीय टीम ने मैच में चौथे द‍िन सोमवार को 4 व‍िकेट पर 144 रन से आगे खेलना शुरू क‍िया और पहले सेशन में ही महज 191 रन बनाकर ढेर हो गई. जीत के ल‍िए न्‍यूजीलैंड के सामने 9 रन का बेहद आसान लक्ष्‍य था ज‍िसे टीम ने ब‍िना व‍िकेट खोए हास‍िल कर ल‍िया. टॉम लॉथम 7 और टॉम ब्‍लंडेल 2 रन बनाकर नाबाद रहे. भारतीय टीम ने पहली पारी में 165 और दूसरी पारी में 191 रन बनाए थे, ज‍िसके जवाब में न्‍यूजीलैंड की पहली पारी 348 रन पर समाप्‍त हुई थी. आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंप‍ियनश‍िप शुरू होने के बाद भारतीय टीम की यह पहली हार है. मैच में 9 व‍िकेट हास‍िल करने वाले न्‍यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट‍िम साउदी मैन ऑफ द मैच रहे. हमेशा की तरह हार के बाद प्रशंसकों ने भारतीय टीम को आड़े हाथ ल‍िया.

NZ vs IND 1st Test: हार के बाद बल्‍लेबाजों पर बरसे व‍िराट कोहली, कही यह बात...

सोशल मीड‍िया पर व‍िराट कोहली (Virat Kohli)की टीम को लोगों ने खूब भला-बुरा कहा. कुछ फैंस का तो यहां तक कहना रहा क‍ि भारतीय टीम ने टेस्‍ट मैच को टी20 की तरह खेला और टेस्‍ट टीम के ल‍िए प्‍लेयर्स का चयन रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर नहीं. नजर डालते हैं भारतीय टीम की हार के बाद प्रशंसकों की तल्‍ख प्रत‍िक्र‍ियाओं पर..

आज तक एक बात समझ में नहीं आयी कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, देश में तेज पिचें क्यों नहीं तैयार कर पाया, अगर हमारे क्रिकेट स्टार इस तरह से हथियार डाल रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है — sid (@Siddhar13144217) February 24, 2020

Indian cricket team has forgotten the game.... Test cricket they play like T20...Selectors please pick people from Ranaji and not from @IPL#INDvsNZ#NZvIND — Mahesh Poojary Kundapura (@mpkundapura) February 24, 2020

वलिंग्टन में टांय टांय फिस्स ! #TeamIndia loss by 10th wickets ..

Very very disappointed Indian fans Nothing hope this one #INDvsNZ#NZvsIND — Akshay Tadvi🇮🇳 (@imAkshaytadvi) February 24, 2020

Win or lose is part of a game, but I am disgusted the way the team surrendered . Batsman looked completely clueless — (@manaspratim10) February 24, 2020

Fight back #TeamIndia

We have to take 60 points from the series

Before playing with Aussies on the tail of the year !!#NZvIND#WTC21 — Banajit Das (@iambana11) February 24, 2020

Plz...can replace the two players(shaw to S.Gill.....Vihari to Jadeja) — A.Mohammad Asik (@AMohammadAsik1) February 24, 2020

Please drop Pant already! You pick KL Rahul for the test series against Australia when he's out of form and now when he's back in form, drop him. Shreyas Iyer is in form and he doesn't get to play a single test. What logic is this? — Myth Bhat (@GodcomplexDoc) February 24, 2020

मैच के बाद टीम के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli) अपने बल्‍लेबाजों के प्रदर्शन से बेहद नाराज नजर आए. उन्‍होंने साफ कहा क‍ि बल्‍लेबाजों का खराब प्रदर्शन ही हमारी हार का कारण रहा. कोहली ने कहा क‍ि टॉस हारना बड़ी बात नहीं थी. यह बल्‍लेबाजों का प्रदर्शन ही था जो हमारी हार के ल‍िए ज‍िम्‍मेदार रहा. राट ने कहा, पहले द‍िन हमारी बल्‍लेबाजी बेहद खराब रही और इस कारण हम मुकाबले में पीछे रहे. उन्‍होंने गेंदबाजों के प्रदर्शन का एक तरह से बचाव करते हुए इस बात को माना क‍ि न्‍यूजीलैंड के न‍िचले क्रम के बल्‍लेबाजों ने जो 120 रन जोड़े, वे हमारे ल‍िए घातक साब‍ित हुए. न्‍यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान क समय भारत ने न्‍यूजीलैंड के छह व‍िकेट 216 रन पर ग‍िरा द‍िए थे लेक‍िन पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों के अच्‍छे प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम पहली पारी में 348 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई. हार के बावजूद कोहली ने उम्‍मीद जताई क‍ि इस प्रदर्शन को भुलाते हुए भारतीय टीम अगले मैच में अच्‍छा प्रदर्शन करेगी.

