KL Rahul: भारत और न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में केएल राहुल (KL Rahul)ने बल्‍लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन क‍िया. सीरीज के पांच मैचों में उन्‍होंने 56.00 के औसत से सर्वाध‍िक 224 रन बनाए. सीरीज में व‍िकेटकीपर का भी रोल अदा करने वाले राहुल ने इस दौरान दो अर्धशतक जड़े. स्‍वाभाव‍िक रूप से उन्‍हें मैन ऑफ द सीरीज घोष‍ित क‍िया गया. क‍िसी टी20 सीरीज में यह पहला मौका है जब क‍िसी बल्‍लेबाज ने 200 से अध‍िक रन बनाए हैं. सीरीज के आख‍िरी टी20 मैच (New Zealand vs India, 5th T20) के बाद राहुल ने बताया क‍ि आईपीएल के 2014-15 सीरीज में जब केन व‍िल‍ियमसन सनराइजर्स हैदराबाद की ओर खेल रहे थे तो उन्‍होंने कीवी कप्‍तान के साथ काफी वक्‍त गुजारा और बल्‍लेबाजी के बारे में काफी कुछ सीखा.राहुल ने कहा क‍ि उनके और व‍िल‍ियमसन के बल्‍लेबाजी के स्‍टाइल में काफी समानताएं हैं. हालांक‍ि इस दौरान राहुल यह कहने से नहीं चूके क‍ि वे उम्‍मीद करेंगे क‍ि व‍िल‍ियमसन की बल्‍लेबाजी का जौहर दोनों देशों की आगामी वनडे सीरीज और आगामी आईपीएल में देखने को नहीं म‍िले (KL Rahul's request to Kane Williamson).

राहुल ने कहा, 'आईपीएल के 2014, 2015 के सीजन में मैं सनराइजर्स के साथ था और केन भी इसी टीम का ह‍िस्‍सा थे. इस दौरान मैंने केन व‍िल‍ियमसन के साथ बल्‍लेबाजी के बारे में चर्चा करते हुए काफी वक्‍त गुजारा. मैंने उन्‍हें बल्‍लेबाजी करते देखकर भी बहुत कुछ सीखा है.' उन्‍होंने कहा, 'केन को बल्‍लेबाजी करते देखना बेहतरीन अनुभव होता है. हालांक‍ि मैं उम्‍मीद करता हूं क‍ि तीन वनडे मैचों की सीरीज के दौरान हमें केन की बल्‍लेबाजी देखने को नहीं म‍िले. मैं आईपीएल में भी उन्‍हें अच्‍छी बल्‍लेबाजी करते हुए नहीं देखना चाहता क्‍योंक‍ि वे हमारी टीम के ख‍िलाफ खेलेंगे.' क‍िसी अन्‍य सीरीज में उनके ल‍िए यह (बल्‍लेबाजी करना)अच्‍छा होगा.

गौरतलब है क‍ि टी20 सीरीज के आख‍िरी दो मैचों में इंजुरी के कारण केन व‍िल‍ियमसन प्‍लेइंग इलेवन का ह‍िस्‍सा नहीं बन सके. उनकी गैरमौजूदगी में आख‍िरी दो टी20 मैचों में ट‍िम साउदी ने न्‍यूजीलैंड टीम का नेतृत्‍व क‍िया था. भारतीय टीम ने सीरीज में टी20 सीरीज में 5-0 के एकतरफा अंतर से जीत दर्ज की.

