New Zealand vs India, 2nd T20: टीम इंड‍िया के हरफनमौला 'सर' रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और पूर्व क्र‍िकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar)एक बार फ‍िर ट्व‍िटर पर आमने-सामने आ गए. हालांक‍ि इस बार दोनों क्र‍िकेट ख‍िलाड़ि‍यों का आमना-सामना क‍िसी तरह की कड़वाहट के ल‍िए नहीं, बल्‍क‍ि हल्‍के-फुल्‍के माहौल में हुआ. इंटरनेशनल क्र‍िकेट से संन्‍यास लेने के बाद कमेंटरी के क्षेत्र में सक्रिय संजय मांजरेकर ने भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच (New Zealand vs India, 2nd T20) के बाद एक ट्वीट क‍िया था, ज‍िस पर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपने खास अंदाज में चुटकी ली. उनके चुटकी लेने का यह अंदाज क्र‍िकेटप्रेम‍ियों को बेहद पसंद आया. ऑकलैंड में खेले गए दूसरे टी20 मैच में सात व‍िकेट से जीत हास‍िल कर टीम इंड‍िया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हास‍िल कर ली है. नाबाद 57 रन की पारी खेलने वाले भारतीय बल्‍लेबाज केएल राहुल मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िए गए. मैच के बाद संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट में ल‍िखा-प्‍लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड क‍िसी बॉलर को द‍िया जाना चाहि‍ए था.

भारत में इस समय कौन सा ख‍िलाड़ी आपका पसंदीदा है, Jonty Rhodes ने ल‍िया चौंकाने वाला नाम..

Player of the match should have been a bowler. #INDvNZ — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 26, 2020

What is the name of that bowler?? Pls pls mention — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) January 27, 2020

उनके इस ट्वीट पर रवींद्र जडेजा ने ल‍िखा-इस बॉलर का नाम क्‍या है. कृपया इसका भी उल्‍लेख करें. अपने इस ट्वीट के साथ 'जड्डू' ने लाफ‍िंग इमोजी भी लगाई है. मांजरेकर ने जडेजा के इस सवाल का जवाब देने में देर नहीं लगाई. संजय ने ल‍िखा- हाहाहाहा, या तो आप या बुमराह. बुमराह, क्‍योंक‍ि वे तीसरा, दसवां, 18वां और 20वां ओवर करते हुए बेहद क‍िफायती साब‍ित हुए थे.

Ha ha...Either you or Bumrah. Bumrah, because he was extremely economical while bowling overs no 3, 10, 18 and 20. https://t.co/r2Fa4Tdnki — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 27, 2020

ऑकलैंड में रव‍िवार को हुए सीरीज के दूसरे टी20 मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्‍यूजीलैंड टीम को 20 ओवर में 5 व‍िकेट पर 132 रन ही बनाने द‍िए थे. जडेजा भारत के सबसे कामयाब बॉलर रहे थे, उन्‍होंने अपने चार ओवर के कोटे में 18 रन देकर दो व‍िकेट हास‍िल क‍िए थे. दूसरी ओर बुमराह ने अपने चार ओवर में 21 रन देकर एक व‍िकेट ल‍िया था. शारदुल ठाकुर और श‍िवम दुबे भी मैच में एक-एक व‍िकेट लेने में कामयाब रहे थे. जवाब में खेलते हुए टीम इंड‍िया ने 133 रन का टारगेट महज तीन व‍िकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया था. भारत के ल‍िए केएल राहुल ने सर्वाध‍िक नाबाद 57 रन बनाए थे जबक‍ि श्रेयस अय्यर ने 44 रन की पारी खेली थी.

गौरतलब है क‍ि संजय मांजरेकर और रवींद्र जडेजा के बीच इससे पहले वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) में 'ट्व‍िटर वार' छ‍िड़ा था. मांजरेकर ने जडेजा (Ravindra Jadeja) को लेकर ऐसी बात कही थी जो 'जड्डू' को रास नहीं आई थी. फिर क्‍या था, 'सर जडेजा' ने दोटूक अंदाज में मांजरेकर को खिलाड़ि‍यों का सम्‍मान करने की सलाह दे डाली. जडेजा ने ट्वीट करके संजय मांजरेकर को दिए जवाब में यह भी कहा था-मैंने आपसे दोगुने मैच खेले हैं और अभी भी खेल रहा हूं. आपको खिलाड़ि‍यों का सम्‍मान करना आना चाहिए. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब मांजरेकर ने कहा था कि वह भारतीय टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज और गेंदबाजों को अनियमित बल्लेबाजों-गेंदबाजों के ऊपर तरजीह देते. आईसीसी वर्ल्‍डकप-2019 में बांग्लादेश के खिलाफ (Bangladesh vs India) खेले जाने वाले मैच से पहले मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कहा था कि वह इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद भी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को अगले मैच में जगह देते. मांजरेकर ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या चहल और कुलदीप के खराब प्रदर्शन के बाद टीम को रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को टीम में शामिल किया जाना चाहिए?

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड