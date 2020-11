ओह! इस वजह से सुदीप त्यागी ने हाल ही में लिया था संन्यास, अब आयी यह खबर

टीम इंडिया (Team India) के लिए चार वनडे मैच खेलने वाले 33 साल के पूर्व सीमर सुदीप त्यागी (Sudeep Tyagi) तीन दिन पहले ही अचानक प्रकट हुए और एकदम से भी फॉर्मेटों से संन्यास लिया. वास्तव में संन्यास लेने वाले दिन सुदीप त्यागी (Sudeep Tyagi) सालों बाद खबरों में आए थे, लेकिन अब सुदीप के संन्यास लेने की वजह भी साफ हो गयी है. बता दें कि सुदीप त्यागी ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे 27 फरवरी साल 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाप अहमदाबाद और आखिरी टी20 मैच 27 दिसंबर 2009 को नई दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. और इन मैचों के बाद अगर सुदीप त्यागी (Sudeep Tyagi) ने करीब दस साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास हाल ही में लिया, तो वह क्रिकेटप्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे. और अब संन्यास लेने के बाद अब साफ हो गया है कि सुदीप (Sudeep Tyagi) ने एकदम से अचानक संन्यास का फैसला क्यों किया.

Former Indian pacer Sudeep Tyagi has announced his retirement from all form of cricket.#SudeepTyagi#TeamIndia#UttarPradesh#CSK#SRHpic.twitter.com/0ckEXo2QLl