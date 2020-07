भारत ने 46 साल पहले 1974 में खेला पहला वनडे मैच, इंग्लैंड के साथ था मुकाबला, जानिए क्या हुआ उस मैच में..

On This Day India played 1st ODI match: आज के ही दिन 1974 में भारत ने अपने वनडे क्रिकेट (India ODI Cricket History) के इतिहास का पहला मैच खेला था. इंग्लैंड के लीड्स में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने-सामने थे. बता दें कि इस समय भारत ने वनडे में कुल 987 मैच खेले हैं जिसमें 513 में जीत और 424 में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 9 मैच टाई रहे हैं वहीं, 41 मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला है. वनडे क्रिकेट के इतिहास का पहला मैच 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था. उसके 3 साल के बाद भारतीय टीम (Indian Cricket Team 1st ODI match) को पहली बार वनडे क्रिकेट में उतरने का मौका मिला. भारत और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई 1974 लीड्स में खेला गया यह वनडे मैच 55 ओवर प्रति पारी का रहा था. इंग्लैंड के कप्तान माइक डेनीज (Mike Denness) ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में खेले गए पहले वनडे में भारत की कप्तानी अजित वाडेकर (Ajit Wadekar) ने की थी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 53.5 ओवर में 265 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. भारत की ओर से ब्रिजेश पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की और 82 रन बनाए. ब्रिजेश पटेल के अलावा कप्तान वाडेकर ने 67 रनों की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने 265 रन बनाए.

