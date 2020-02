पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने इन खिलाड़ियों पर लगाया बॉल टेंपरिंग का आरोप

पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य व पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) फ्रेंचाइजी कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम (Imad wasim) ने तीन गेंदबाजों पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. 'रोजनामा पाकिस्तान' की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया कि इमाद (Imad wasim) ने पीएसएल मैच रेफरी रोशन महानामा के साथ पीएसल की सभी टीमों के कप्तानों की एक बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा किया. बैठक के दौरान महानामा ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ नहीं करे. इस बार पीएसएल में इस मामले में सख्ती बरती जाएगी.

