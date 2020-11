PAK गेंदबाज मोहम्मद हसनैन ने जिम्बाब्वे बल्लेबाजों पर बरपाया कहर, वनडे में दूसरी दफा हुआ ऐसा कारनामा

IPL में हुई इस घटना से सचिन तेंदुलकर को लगा डर, ICC से की यह खास अपील..देखें Video

इसके अलावा आखिरी वनडे में यानि तीसरे वनडे में हसनैन ने यह कमाल कर दिखाया है. इससे पहले वनडे क्रिकेट में ऐसा कारनामा एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में साल 2004 में हुई थी, जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली गई थी. उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के माइकर्ल क्लार्क, ब्रैड हॉग और माइकल कास्प्रोविज़ ने अलग-अलग मैच में 5 विकेट हॉल करने का कमाल किया था. बता दें कि मोहम्मद हसनैन (Muhammad Hasnain) ने अपने वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट झटके हैं.

RECORD ALERT: Only the 2nd time in ODI History, 3 different bowlers from the same team have taken a 5-wicket haul each in a bilateral series.



M Clarke, B Hogg & M Kasprowicz v SL in 2004 in a 5-game series

Shaheen Afridi, Iftikhar Ahmed & M Hasnain in a 3-game series#PAKvZIM