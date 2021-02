PSL: चीनी खिलाड़ी से रमीज राजा ने पूछा, चीन में क्रिकेट को क्या कहते हैं, मिला ऐसा रोचक जवाब...देखें Video

What do you call cricket in Chinese ?? Any guesses... listen from the horses mouth.. pic.twitter.com/7kcNpS4TBO

वीडियो में कमेंटेटर रमीज राजा चीनी खिलाड़ी (Chinese cricketers in PSL 2021) का परिचय पूछते हैं. चीनी खिलाड़ी का परिचय लेने के क्रम में जब कमेंटेटर रमीज राजा उनसे सवाल पूछते हैं कि चीन में क्रिकेट के क्या कहते हैं. इस सवाल के जवाब में चीनी क्रिकेटर ने जो जवाब दिया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Cricket in China is called? I did get confused for a second listening to this. pic.twitter.com/K5IIzlxdsN