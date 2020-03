Ranji Trophy Quarterfinal: कर्नाटक को फाइनल में पहुंचने के लिए चौथे दिन बहुत कुछ करना होगा

देवदूत पड्डीकल ने यहां ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बंगाल के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के सेमीफाइनल मैच के तीसरे दिन सोमवार को कर्नाटक का भार अपने कंधों पर ले लिया. बंगाल द्वारा रखे गए 352 रनों के जवाब में कर्नाटक ने दिन का खेल खत्म होने तक अपने तीन विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं, जिसमें से अकेले देवदूत के 50 रन हैं. वह विकेट पर खड़े हुए हैं और चौथे दिन उन्हीं के कंधों पर टीम को लक्ष्य तक ले जाने की जिम्मेदारी होगी. उनके साथ मनीष पांडे भी हैं. पांडे नौ रन बनाकर खड़े हैं. और इस जोड़ी पर कर्नाटक को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है. यहां से कर्नाटक को जीतने के लिए 254 रन और बनाने हैं और उसके हाथ में सात विकेट हैं.

कनार्टक ने अपने स्टार बल्लेबाज लोकेश राहुल को पारी की दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले खो दिया था. रविकुमार समर्थ और देवदूत ने स्कोर 57 तक पहुंचाया और यहीं समर्थ, आकाश दीप की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए. उन्होंने 27 रन बनाए. कप्तान करुण नायर छह रनों से आगे नहीं जा सके. इससे पहले बंगाल ने दिन की शुरुआत अपनी दूसरी पारी के स्कोर चार विकेट के नुकसान पर 72 रनों के साथ की थी. सुदीप चटर्जी (45) दिन के पहले विकेट के रूप में आउट हुए. अगली गेंद पर श्रीवत्स गोस्वामी भी पवेलियन लौट लिए. यह दोनों विकेट रोनित मोरे ने 89 के कुल स्कोर पर गिराए.

