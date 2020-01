Ranji Tropy: सरफराज खान का तूफान जारी, लगातार दूसरा दोहरा शतक, यह है डबल सेंचुरी की यूएसपी

युवा सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का तूफान जारी है. जारी रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के सातवें दौर में सोमवार से शुरू हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ सरफराज (Sarfaraz Khan) ने लगातार दूसरा दोहरा शतक ठोक डाला है. पिछले ही मुकाबले में सरफराज ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ नाबाद 301 रन की पारी खेली थी. और अब सरफराज अपने रनों की भूख को दिखाते हुए हिमाचल के खिलाफ पहले दिन के खेल की समाप्ति पर दोहरा शतक जड़कर नाबाद हैं. और कौन जानता है कि मैच के दूसरे दिन सरफराज (Sarfaraz Khan) फिर से लगातार तिहरा शतक ठोक दें.

कहा जा सकता है कि यह सरफराज खान का तूफान है ! वास्तव में यह तूफान पिछले मैच में शुरू हुआ, जब सरफराज ने पिछले मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 391 गेंदों पर नाबाद 301 रन की पारी खेली थी. और अब उन्होंने अपने इस स्तर को आगे बढ़ाते हुए सेलेक्टरों सहित सभी को एक अलग ही संदेश दिया है.

