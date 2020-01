NZ vs IND: ट‍िम सीफर्ट बोले, जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर शॉट मारना बेहद मुश्‍क‍िल.. New Zealand vs India, 2nd T20: भारत ने रविवार को ऑकलैंड में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई. बुमराह ने चार ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया.