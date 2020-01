NZ vs IND 2nd T20I: न्यूजीलैंड को लगातार दूसरे मैच में पीट टीम विराट ने फहराया विजयी तिरंगा !

भारत ने अपने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑकलैंड में भी अपना विजयी तिरंगा लहरा दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम ने लोकेश राहुल (नाबाद 57) के लगातार दूसरे अर्धशतक की मदद से रविवार को यहां ईडन पार्क मैदान पर खेले गए दूसरे टी-20 मैच (NZ vs IND 2nd T20I) में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहला मैच भी छह विकेट से जीता था। यह पहली बार है जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो टी-20 मैच जीते हैं. टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 132 रनों पर रोक दिया और फिर 15 गेंद शेष रहते तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड से मिले 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और उसने आठ रन के स्कोर पर ही ओपनर रोहित शर्मा (8) का विकेट खो दिया. इसके कप्तान विराट कोहली (11) भी टीम के 39 के स्कोर पर आउट हो गए. केएल राहुल मैन ऑफ द मैच चुना गया.

Clinical performance by #TeamIndia to take a 2-0 lead in the series #NZvIND pic.twitter.com/kYNGckrhjz



यह भी पढ़ें: कुछ ऐसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सुनिश्चित की सीरीज जीत

कप्तान के आउट होने के बाद पिछले मैच के अर्धशतकधारी राहुल और श्रेयस अय्यर (44) ने तीसरे विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी करके भारत को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया. राहुल ने 50 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के, जबकि अय्यर ने 33 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्के लगाए. शिवम दुबे चार गेंदों पर एक छक्के की मदद से आठ रन बनाकर नाबाद लौटे. न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज टिम साउदी ने दो और ईश सोढी ने एक विकेट हासिल किया.

FIFTY!



Back to back half-centuries for @klrahul11 here at the Eden Park. This is his 11th in T20Is



Live - https://t.co/q1SS955DVL#NZvINDpic.twitter.com/ZocrgJyWTK