दुनिया का इकलौता बल्लेबाज जिसने करियर के 100वें टेस्ट की दोनों पारियों में ठोका शतक

जो रूट ने ICC Test Rankings में विराट कोहली को पछाड़ा, 4 साल बाद किया ऐसा कारनामा, देखें टॉप 10

दुनिया का इकलौता बल्लेबाज

लेकिन आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है जब एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 100वें टेस्ट में दोनों पारियों में बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने का कमाल कर दिखाया था. वह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि रिकी पोंटिंग हैं. ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में खेला था. सिडनी टेस्ट की दोनों पारियों में पोंटिंग ने शतक जमाकर इतिहास रचा था. पोंटिंग ने टेस्ट करियर के 100वें टेस्ट में 120 और 143 रन की पारी खेली थी. पोंटिंग की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया यह टेस्ट मैच 8 विकेट से जीतने में सफल रहा था. पोंटिंग ऐसा अनोखा कमाल टेस्ट में बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

Ricky Ponting The only player to score a century in both innings of his 100th Test pic.twitter.com/PzHj4ELkj3