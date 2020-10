KKR Vs DC: ऋषभ पंत ने तोड़ा विस्फोटक यूसुफ पठान का रिकॉर्ड, सबसे तेज लगाया छक्कों का 'शतक'

KKR Vs DC: केकेआर के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के ऋषभ पंत (Rishabh pant) केवल 27 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी मे पंत ने 2 चौके और 1 छक्के जमाए. हालांकि अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर पंत नहीं कर पाए लेकिन आईपीएल करियर में 100 छक्के जमाने में सफल हो गए. पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सबसे पहले 100 छक्का जमाने वाले पहले बल्लेबाज भी पंत बन गए हैं. दिल्ली की ओर से खेलते हुए सहवाग ने आईपीएल में 85 छक्के जमाए हैं. ऋषभ पंत आईपीएल में 100 छक्के जड़ने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए हैं. पंत ने आईपीएल करियर में 100 छक्के जड़ने में केवल 1224 गेंद लगीं. ऋषभ पंत से पहले यह रिकॉर्ड यूसुफ पठान (Yusuf Pathan )के नाम था.यूसुफ ने आईपीएल में 100 छक्के 1308 गेंद खेलकर पूरे कर लिए थे.

WATCH - Rishabh Pant's unorthodox Six



How did @RishabhPant17 manage to send that bouncer for a six? Sample this for a shot.https://t.co/dP1jiHMeHd#Dream11IPL