रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल, फिर से दिखेगी सचिन-सहवाग की जोड़ी..पूरी डिटेल्स

टर्निंग पिच पर बल्लेबाज कैसे करें बल्लेबाजी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दी दिलचस्प सलाह

भारत की ओर से इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी महान सचिन तेंदुलकर करने वाले हैं. इंडियन ले़जेंड्स टीम में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, मोहम्मद कैफ और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी खेलेंगे. इसके अलावा इंग्लैंड ले़जेंड्स की कप्तानी केविन पीटरसन करेंगे. 5 मार्च को इस टूर्नामेंट का पहला मैच इंडियन लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच इंदौर में शहीद नारायण सिंह इंटेरऩेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट से सभी मैच इसी मैदान पर खेले जाने वाले हैं.

मैच का शेड्यूल और मैच का समय

5 मार्च इंडिया लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

6 मार्च श्रीलंका लीजेंड्स बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

7 मार्च इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

8 मार्च साउथ अफ्रीका लीजेंड्स बनाम श्रीलंका लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

9 मार्च इंडिया लीजेंड्स बनाम इंग्लैंड लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

10 मार्च बांग्लादेश लीजेंड्स बनाम श्रीलंका लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

11 मार्च इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

12 मार्च बांग्लादेश लीजेंड्स बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

13 मार्च इंडिया लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

14 मार्च श्रीलंका लीजेंड्स बनाम इंग्लैंड लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

15 मार्च साउथ अफ्रीका लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

16 मार्च इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स- शाम 7 बजे से

17 मार्च पहला सेमी फाइनल- शाम 7 बजे से

19 मार्च दूसरा सेमी फाइनल - शाम 7 बजे से

21 मार्च फाइनल- शाम 7 बजे से

इंडिया लीजेंड्स

सचिन तेंदुलकर, सहवाग, युवराज, जहीर, कैफ, इरफान, नोएल डेविड, मुनाफ, मनप्रीत गोनी, नमन ओझा, प्रज्ञान ओझा और यूसुफ पठान

दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स

जोंटी रोड्स, एंटनी, बोजे, मोर्न वेन विक, गार्नेट क्रगर, रोजर टेलीमाचस, जस्टिन कैंप, अलविरो पीटरसन, एंड्रयू पुटिक, थांडी तशबल, लुट्स बोसमैन, लिलोड नॉरिस जोन्स, ज़ैंडर डी ब्रुइन और मोंडे ज़ोंडेकी

इंग्लैंड लीजेंड्स

केविन पीटरसन, ओवैस शाह, मोंटी पनेसर, निक कॉम्पटन, क्रिस ट्रेमलेट, कबीर अली, साजिद महमूद, फिल मस्टर्ड, क्रिस शॉफिल्ड, जेम्स ट्रिडवेल, जोनाथन ट्रॉट, रयान साइडबॉटम, उस्मान अफजल, मैथ्यू होगार्ड और जेम्स टिंडल

