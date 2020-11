MI vs DC, Qualifier 1: रोहित ने IPL 2020 Final में पहुंचने के बाद दिखाई ऐसी दरियादिली, लोगों ने कहा, वाह. कैप्टन.."

MI vs DC, Qualifier 1: मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ने चार बार के चैंपियन की तरह बड़े मैचों में खेलने के अनुभव का अच्छा नजारा पेश करके गुरुवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 57 रन से करारी शिकस्त देकर छठी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के फाइनल में प्रवेश किया. मौजूदा चैंपियन मुंबई ने टास गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 200 रन का मजबूत स्कोर बनाया. इसके जवाब में दिल्ली की टीम आठ विकेट पर 143 रन ही बना पायी। मुंबई इससे पहले 2010, 2013, 2015, 2017 और 2019 में भी फाइनल में पहुंचा था. दिल्ली का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है. वह दूसरे क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शुक्रवार को होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगा. दिल्ली के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपनी बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं कर पाए लेकिन कप्तानी से दिल जीतने में जरूर सफल रहे. दरअसल हुआ ये कि जब मुंबई की टीम मैच जीत गई तो रोहित ने स्पिनर राहुल चाहर (Rahul Chahar) को खिलाडि़यों से आगे रहकर ड्रेसिंग रूम की ओर चलने को कहा.

In 2018, MS Dhoni asked Rohit Sharma to let Khaleel Ahmed hold the trophy after Asia Cup win. Today, Rohit Sharma let Rahul Chahar lead the winning team and lead the fist pump. pic.twitter.com/9iKho9ExyV

MI vs DC, Qualifier 1: दिल्ली के टॉप ऑर्डर के पस्त होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Delhi Daredevils

रोहित ने ऐसा कर युवा चाहर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया. बता दें कि मैच में राहुल की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही और उन्होंने 2 ओवर में 35 रन दिए. ऐसे में रोहित ने एक कप्तान के तौर पर राहुल चाहर से बात की और उन्हें टीम की अगुवाई करवाई और आगे बढ़कर रहने को कहा.

Rohit Sharma, the captain - Class act. Allowing Rahul Chahar who had a disappointing day with ball allowing to lead the team into dressing room. pic.twitter.com/oxl2HgdUFQ — Johns. (@CricCrazyJohns) November 5, 2020

रोहित शर्मा के इस एक्ट की चर्चा खूब हो रही है. लोग ट्वीट कर रोहित को महान कप्तान बता रहे हैं. कई यूजर ने ट्वीट किया है और रोहित को युवा खिलाड़ियों का इस तरह से हौसला बढ़ाने के लिए बधाई दी है. सोशल मीडिया पर रोहित के इस व्यवहार की जमकर तारीफ हो रही है. इससे पहले मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए. मुंबई की ओर से क्विंटन डिकाक (25 गेंदों पर 40), सूर्यकुमार यादव (38 गेंदों पर 51 रन, छह चौके, दो छक्का), इशान किशन (Ishan Kishan) 30 गेंदों पर नाबाद 55, चार चौके, तीन छक्के) और डैथ ओवरों में धमाल मचाने वाले हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) 14 गेंदों पर पांच छक्कों की मदद से नाबाद 37) के योगदान से बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा. मुंबई ने अंतिम तीन ओवरों में 55 रन जुटाये.

MI vs DC, Qualifier 1: जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी, IPL में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज बने

Rohit Sharma after the win tonight told Rahul Chahar to lead the winning side for the fist pump. Boosting Chahar's confidence who had pretty bad day in bowling, wonderful from Rohit. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 5, 2020

इसके बाद जसप्रीत बुमराह (14 रन देकर चार विकेट) और ट्रेंट बोल्ट (दो ओवर में नौ रन देकर दो) ने कहर बरपाया और दिल्ली को पहले दो ओवरों में ही बैकफुट पर भेज दिया. दिल्ली की आधी टीम 41 रन तक पवेलियन में विराजमान थी. मार्कस स्टोइनिस (46 गेंदों पर 65) और अक्षर पटेल (33 गेंदों पर 42) ने छठे विकेट के लिये 71 रन जोड़कर हार का अंतर कम किया बड़े लक्ष्य के सामने दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही. बोल्ट ने पहले ओवर में ही पृथ्वी साव और अजिंक्य रहाणे को आउट किया तो बुमराह ने अगले ओवर में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की गिल्लियां बिखेरी.

I don't think many people noticed this -



When the team was leaving after the win, Rohit Sharma told Rahul Chahar (who didn't have a good game) to lead the winning side for the fist pump ritual!



Never seen anyone else do that to a player who had an off day#IPL2020#MIvsDC — Vinesh Prabhu (@vlp1994) November 5, 2020

Rohit allows Rahul Chahar to lead the team out after the win has the stamp of a leader. No wonder his team keeps responding to him. — Manish K Pathak (@manishpathak187) November 5, 2020

The way Rohit Sharma puts Rahul Chahar ahead of him, makes him a great captain.



Chahar - 2-35-0#SharmaJiKaLadka@ImRo45 — Anant Kumar Sharma (@anantsharma_07) November 5, 2020

दिल्ली का खाता भी नहीं खुला था और उसके तीन विकेट गिर गये थे. बुमराह ने भी कप्तान श्रेयस अय्यर (12) को नहीं टिकने दिया जबकि रिषभ पंत (तीन) फिर से नाकाम रहे. दिल्ली की टीम अब क्वालीफायर 2 में यानि 8 नवंबर को एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम के साथ मुकाबला करेगी. क्वालीफायर 2 मैच जीतने वाली टीम का मुकाबला 10 नवंबर को फाइनल (IPL 2020 Final) में मुंबई इंडियंस की टीम के साथ होगा. (इनपुट भाषा से भी)

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​