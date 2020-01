मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सच‍िन तेंदुलकर के कोच रमाकांत अचरेकर (coach Ramakant Achrekar)की गुरुवार को पहली पुण्‍यत‍िथ‍ि है. मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने इस अवसर पर एक भावुक पोस्‍ट करके स्‍वर्गीय अचरेकर को याद क‍िया है. सच‍िन (Sachin Tendulkar) ने अंग्रेजी और मराठी में क‍िए इस ट्वीट में ल‍िखा- आचरेकर सर...आप हमारे द‍िल में हमेशा रहेंगे. अपने ट्वीट के साथ सच‍िन ने अचरेकर के साथ एक पुरानी फोटो भी लगाई है. गौरतलब है क‍ि अचरेकर का 2 जनवचरी 2019 को न‍िधन हो गया था. सच‍िन तेंदुलकर के अलावा व‍िनोद कांबली, प्रवीण आमरे और चंद्रकांत पंड‍ित जैसे द‍िग्‍गज क्र‍िकेटरों ने उनसे कोच‍िंग हास‍िल की. बाएं हाथ के पूर्व क्र‍िकेटर व‍िनोद कांबली (Vinod Kambli) ने भी पुण्‍यत‍िथ‍ि पर भी कोच अचरेकर को याद क‍िया है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में ल‍िखा-कोई भी मेंटर आपके जैसा नहीं हो सकता क्‍योंक‍ि आपने न स‍िर्फ हमें बेहतर तरीके से क्र‍िकेट खेलना स‍िखाया बल्‍क‍ि ज‍िंदगी का पाठ भी पढ़ाया. मैं आपको बहुत म‍िस करता हूं अचरेकर सर.

BPL मैच के दौरान पाक‍िस्‍तानी तेज गेंदबाज इरफान को स‍िर पर लगी गेंद, देखें VIDEO

No Mentor can ever be as incredible as you are because you did not only teach me to play cricket in the best way possible but you also taught me real life lessons.

I miss you a lot, Achrekar Sir! pic.twitter.com/UVXKhZZEUo