PSL 2018: शाहिद अफरीदी ने लपका ऐसा लाजवाब कैच कि हर कोई कर उठा वाह-वाह, देखें वीडियो...

खास बातें मैच में कराची किंग्‍स की ओर से खेले थे शाहिद अफरीदी क्‍वेटा ग्‍लेडिएटर्स के उमर अमीन को बाउंड्री पर कैच किया मैच में कराची की टीम ने 19 रन से जीत हासिल की

Shahid Afridi is truly an ageless cricketer. 21 years after his debut he is still finding ways to entertain the crowd. The catch by him today, without exaggeration, is the greatest effort by a Pakistani fielder on the boundary. He’s the real Karachi King! pic.twitter.com/JRBHPIZvMA — Mazher Arshad (@MazherArshad) February 23, 2018

Afridi taken a blinder catch one hander trout it back that is sensational Boom Boom Boom I think double Boom Boom for it Because It is Amazing.

Superman Catch By Shahid Afridi

Best catch everPublic bolay Jeet kar ao - Boom Boom Lala Hope Not Out !!#PSL3pic.twitter.com/C5olNIuC4T — Sufian Afridi (@sufianafridi10) February 23, 2018

Shahid Afridi today’s catch reminds me that catch which lala took in 2009@moeezgillani11pic.twitter.com/85hBkJvnMG — Moeezgillani (@Moeezgillani11) February 23, 2018

शाहिद अफरीदी ने क्‍वेटा ग्‍लेडिएटर्स के खिलाफ मैच में ठीक यही किया. मैच में कराची किंग्‍स की ओर से खेलते हुए 'बूम-बूम अफरीदी' ने ऐसा कैच लपका कि हर कोई वाह-वाह करने को मजबूर हो गया. मोहम्‍मद इरफान की लेंग्‍थ बॉल पर उमर अमीन (31 रन) ने पूरी ताकत से शॉट लगाया. गेंद लांग ऑन क्षेत्र की ओर गई. हर किसी को लगा कि यह बाउंड्री लाइन के पार जाने वाली है लेकिन यह क्‍या....शाहिद अफरीदी ने सही टाइमिंग के साथ छलांग लगाई और गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचने के पहले ही एक हाथ से पकड़कर तुरंत अंदर उछाला और फिर फील्‍ड के अंदर यह कैच पूरा किया.यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी होकर भी अफरीदी ने 'तिरंगे' को लेकर ऐसी बात कही..दिल झूम उठेगा पीएसएल के इस दूसरे मैच में क्‍वेटा की टीम का मुकाबला कराची किंग्‍स से हुआ. मैच में दुबई के दर्शकों को संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला. कराची ने मैच में 19 रन से जीत हासिल की. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए कराची किंग्‍स ने 149 रन बनाए, जवाब में क्‍वेटा ग्‍लेडिएटर्स की टीम निर्धारित ओवरो में 9 विकेट पर 130 रन की बना सकी. कराची को यह जीत दिलाने में अफरीदी के लाजवाब कैच का अहम योगदान रहा. उनके इस कैच की सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर तारीफ की.मैच में पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्‍स ने कॉलिन इंग्राम के 21 गेंदों पर 41 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए. क्‍वेटा के गेंदबाज शेन वाटसन ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. मैच जीतने के लिए क्‍वेटा ग्‍लेडिएटर्स के समक्ष जीत के लिए 150 रन का लक्ष्‍य था, लेकिन टीम कोई अच्‍छी पार्टनरशिप करने में नाकाम रही. लगातार उसके विकेट गिरते रहे. इमाद वासिम, टाइमल मिल्‍स और मो. इरफान ने दो-दो विकेट लिए जबकि अफरीदी और मोहम्‍मद आमिर को एक-एक विकेट मिला.