भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच से पहले शेन वॉर्न ने दिए कुलदीप यादव को टिप्स, Photo वायरल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब से कुछ ही देर में विश्व कप 2019 का सेमीफाइनल खेला जाएगा. दोनों टीमों ने इसके लिए कड़ा अभ्यास भी किया है. भारतीय टीम को इस मैच में सभी फेवरेट को तौर पर देख रहे हैं. लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मैच का रूख अपनी टीम की ओर मोड़ सकते हैं. इस मैच में भारतीय स्पिनर्स कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की भूमिका अहम होने वाली है. पूरी उम्मीद है कि इस मैच में यह जोड़ी फिर से खेलते दिखाई दी. अब मैच से पहले एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में कुलदीप यादव और दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न दिखाई दे रहे हैं. शेन वॉर्न ने मैच से पहले कुलदीप यादव को कुछ टिप्स दिए हैं, जो भारतीय टीम के लिए कारगर साबित होगी.

From one wrist-spinner to another. @ShaneWarne has a quick chat with Kuldeep Yadav at Old Trafford. #CWC19 | #INDvNZpic.twitter.com/6h0Oyqdhzn