कोरोना इफेक्ट: घर में कैद श्रेयस अय्यर बने जादूगर, बहन को ऐसा मैजिक ट्रिक दिखाकर चौंका दिया, देखें VIDEO

कोरोना वायरस (coronavirus) की वजह से क्रिकेटर अपने घरों में कैद है, इस समय कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ी घरों में रहकर अपने परिवार के साथ खाली समय बिता रहे हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) घर में रहकर अपने मन को बहलाने के लिए जादूगरी करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, बीसीसीआई ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की है जिसमें श्रेयस अपनी बहन नताशा को अपने जादू से हैरान करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में श्रेयस कार्ड मैजिक ट्रिक कर अपनी बहन को खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. बीसीसीआई ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा है कि 'विश्वास किजिए इस समय जब सभी क्रिकेटर घरों में हैं तो हमारे जादूगर श्रेयस अय्यर हम सभी को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज रद्द कर दिया गया है. वनडे सीरीज में श्रेयस भारतीय टीम (Indian Cricket Team) का हिस्सा थे. इसके साथ-साथ वो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम के कप्तान भी हैं.

Trust our in-house magician @ShreyasIyer15 to keep us entertained when we are all indoors



Thanks for bringing smiles champ! #TeamIndiapic.twitter.com/wqusOQm68D