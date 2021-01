Sl vs Eng 2nd Test: कुछ ऐसे लगातार दूसरा टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने किया श्रीलंका का सूपड़ा साफ

डॉम सिबले (नाबाद 56) और जोस बटलर (46) की पांचवें विकेट के लिए 75 रन की अटूट साझेदारी की मदद से इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को श्रीलंका को छह विकेट से हराकर दो मैचों की श्रृंखला को 2-0 से अपने नाम कर ली. चौथी पारी में जीत के लिए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 89 रन पर चौथा विकेट गंवाने के बाद संकट में थी लेकिन स्पिनरों की मददगार पिच पर सिबले और अनुभवी बटलर की जोड़ी ने कोई और क्षति नहीं होने दी. सिबले इससे पहले तीन पारियों में सिर्फ छह रन बना सके थे लेकिन उन्होंने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल फार्म में वापसी की. पहली पारी में सात विकेट लेने वाले लेसिथ एम्बुलडेनिया ने दूसरी पारी में तीन विकेट लेकर श्रीलंका की उम्मीदे कायम की लेकिन उन्हें दूसरे गेंदबाजों का बेहतर साथ नहीं मिला.

England chased down 164 to win the second #SLvENG Test by six wickets on day four and clinched the series 2-0 in Galle.



Report