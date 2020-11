इंग्लैंड दौरे के लिए अफ्रीकी वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस वजह से एबीडि को नहीं मिली 24 खिलाड़ियों में जगह

यह भी पढ़ें: IPL के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा अनोखा, फ्री हिट पर रन आउट हुआ बल्लेबाज..देखें Video

इस साल मार्च में ऑस्टेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के बाद दक्षिण अफ्रीका की यह पहली श्रृंखला है.. टीम इसके बाद भारत दौरे पर आयी थी लेकिन पहला मैच बारिश की भेट चढ़ने के बाद श्रृंखला को रद्द कर दिया गया था. स्टेन को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी वाली और भारत दौरे पर आयी टीम के सभी खिलाड़ियों का इंग्लैंड श्रृंखला के लिए चयन हुआ है. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के निदेशक ग्रीम स्मिथ ने कहा, ‘‘टीम के लिए यह अहम सत्र है क्योंकि अगले साल आईसीसी टी20 विश्व कप है.' उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि खासकर टी20 श्रृंखला रोमांचक होगा.' टीम में फैफ डु प्लेसी और डेविड मिलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं.

ANNOUNCEMENT



Here they are! Our 24-man Proteas squad for the upcoming white-ball tour against England on home soil.



Full squad #SAvENG#SeeUsOnThePitchpic.twitter.com/wzoF0vszJv