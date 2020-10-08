SRH vs KXIP IPL Score Live Updates: हैदराबाद ने शुरू की बल्लेबाजी, बैर्यस्टो व वॉर्नर क्रीज पर

SRH vs KXIP Live Match Score Updates: सनराइजर्स के पास अफगानिस्तान के अनुभवी आलराउंडर मोहम्मद नबी और वेस्टइंडीज के फैबियन एलेन को अंतिम एकादश में रखने का विकल्प है लेकिन उन्हें टीम में रखने पर विलियमसन को बाहर बैठना होगा

SRH vs KXIP IPL Score Live Updates: हैदराबाद ने शुरू की बल्लेबाजी, बैर्यस्टो व वॉर्नर क्रीज पर

SRH vs KXIP, IPL 2020 Score: हैदराबाद के कप्तान वॉर्नर अभी तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं

गेंदबाजों की नाकामी के कारण अब तक लचर प्रदर्शन करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब से कुछ ही देर बाद दुबई इंटरनेशल स्टेडियम में आमने सामने होंगे तो उनका दारोमदार टीम के बल्लेबाजों पर टिका रहेगा.और इस मैच में हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है.  किंग्स इलेवन ने अब तक पांच में से चार मैच गंवाये हैं और वह तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। सनराइजर्स ने तीन मैच गंवाये हैं और दो में उसे जीत मिली है और वह छठे स्थान पर है. किंग्स इलेवन का मजबूत पक्ष उसकी सलामी जोड़ी है। कप्तान केएल राहुल शानदार फार्म में हैं तथा उन्होंने दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है जबकि मयंक अग्रवाल एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं. इन दोनों ने अब तक बल्लेबाजी में मुख्य जिम्मेदारी निभायी है.

Oct 08, 2020 19:35 (IST)
वॉर्नर के 2 चौके
0.6 डेविड वॉर्नर अच्छी लय में इस मैच में तो कम कम दिख रहे हैं...13 रन लिए पहले ओवर में
Oct 08, 2020 19:16 (IST)
हैदराबाद की 11
Oct 08, 2020 19:15 (IST)
पंजाब की 11
Oct 08, 2020 19:03 (IST)
हैदराबाद पहले बैटिंग करेगा..
डेविड वॉर्नर ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी का फैसला...कितना स्कोर खड़ा कर पाएगा हैदराबाद...अंदाजा लगाइए ??
Oct 08, 2020 18:54 (IST)
मैच के दिन मयंक अग्रवाली की तैयारी VIDEO से देखिए..
Oct 08, 2020 18:52 (IST)
मोहम्मद शमी इस VIDEO में कुछ कह रहे हैं..
Oct 08, 2020 18:51 (IST)
वॉर्नर को लंबे समय से बड़ी पारी की तलाश है..
Oct 08, 2020 18:50 (IST)
आईपीएल में वॉर्नडर केएल राहुल से कहीं ज्यादा अनुभवी हैं..नजर दौड़ा लीजिए..
Oct 08, 2020 18:49 (IST)
नमस्कार दोस्तों..आज पंजाब के सम्मान की लड़ाई है...हैदराबाद के खिलाफ..दोनों टीमों की तैयारी देखिए..VIDEO
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