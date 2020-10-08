SRH vs KXIP IPL Score Live Updates: हैदराबाद ने शुरू की बल्लेबाजी, बैर्यस्टो व वॉर्नर क्रीज पर

गेंदबाजों की नाकामी के कारण अब तक लचर प्रदर्शन करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब से कुछ ही देर बाद दुबई इंटरनेशल स्टेडियम में आमने सामने होंगे तो उनका दारोमदार टीम के बल्लेबाजों पर टिका रहेगा.और इस मैच में हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है. किंग्स इलेवन ने अब तक पांच में से चार मैच गंवाये हैं और वह तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। सनराइजर्स ने तीन मैच गंवाये हैं और दो में उसे जीत मिली है और वह छठे स्थान पर है. किंग्स इलेवन का मजबूत पक्ष उसकी सलामी जोड़ी है। कप्तान केएल राहुल शानदार फार्म में हैं तथा उन्होंने दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है जबकि मयंक अग्रवाल एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं. इन दोनों ने अब तक बल्लेबाजी में मुख्य जिम्मेदारी निभायी है.
0.6 डेविड वॉर्नर अच्छी लय में इस मैच में तो कम कम दिख रहे हैं...13 रन लिए पहले ओवर में
Match 22. 0.6: S Cottrell to D Warner, 4 runs, 13/0 https://t.co/gjkAc9OxiD#SRHvKXIP#Dream11IPL#IPL2020- IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020
Match 22. Sunrisers Hyderabad XI: D Warner, J Bairstow, M Pandey, K Williamson, P Garg, A Sharma, A Samad, R Khan, S Sharma, K Ahmed, T Natarajan https://t.co/gjkAca68Hd#SRHvKXIP#Dream11IPL#IPL2020- IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020
Match 22. Kings XI Punjab XI: KL Rahul, M Agarwal, M Singh, N Pooran, G Maxwell, S Singh, M Ur Rahman, R Bishnoi, M Shami, A Singh, S Cottrell https://t.co/gjkAca68Hd#SRHvKXIP#Dream11IPL#IPL2020- IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020
डेविड वॉर्नर ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी का फैसला...कितना स्कोर खड़ा कर पाएगा हैदराबाद...अंदाजा लगाइए ??
We 'seam' to be on the right track!- Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) October 8, 2020
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What should we do? #SRHvKXIP#OrangeArmy#KeepRising#IPL2020- SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 8, 2020
It's Match 22 of #Dream11IPL where @SunRisers will take on @lionsdenkxip.- IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020
Who are you rooting for in this fixture?#SRHvKXIPpic.twitter.com/RZgQ6378V4
The two teams in all readiness for Match 22 of #Dream11IPL.#SRHvKXIPpic.twitter.com/sfYWJDLdcq- IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020