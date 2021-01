SL vs ENG: इंग्लैंड टीम ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Syed Mushtaq Ali T20: युवाओं के पास नीलामी से पहले प्रभावित करने का आखिरी मौका, इन पर रहेगी निगाह

England: 10 wickets by pacers in 1st innings & 10 wickets by spinners in 2nd innings v SL at Galle. No team in history of Test cricket has done this

144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम के सारे विकेट एक ही तरीके से गिरे हैं. बता दें कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने श्रीलंका की पहली पारी में सभी विकेट चटकाए थे. तो वहीं अब दूसरी पारी में श्रीलंका के सभी विकेट स्पिनरों ने चटकाए हैं. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. साल 1876 में टेस्ट क्रिकेट के शुरूआत हुई थी, उसके बाद ऐसा अनोखा रिकॉर्ड पहले कभी नहीं बना था. श्रीलंका की दूसरी पारी में ही इंग्लैंड ने चार ओवर बाद ही स्पिन आक्रमण लगा दिया था.

England in 2nd Test:



1st inns: 10 wickets by pacers [Anderson 6, Wood 3, Curran 1]

2nd inns: 10 wickets by spinners [Bess 4, Leach 4, Root 2]



This is the first-ever Test match where a team had 10 pace wickets in an innings and also 10 spin wickets in an innings. #SLvENG