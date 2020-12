सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट के आयोजन की तारीख का हुआ ऐलान, जानें कब से खेला जाएगा ..

BBL 2020: गेंदबाज ने सूझबूझ से ऐसे किया रन आउट, बल्लेबाज भी पड़ गया हैरत में..देखें Video

Good news for Indian domestic cricket fans:



According to ANI - Syed Mushtaq Ali will start on January 10th and the final will be on January 31st.