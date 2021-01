टी. नटराजन बोले कि इस वजह से भारत के लिए पहला मैच खेलते हुए वह दबाव में थे

ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो तेज गेंदबाज टी. नटराजन (T.Natarajan) को हासिल हुआ, पहले बिरलों ही हासिल हुआ. और अगर उन्हें एक मामला विशेष करार दिया जाए, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा. टी. नटराजन (T.Natarajan) इस दौरे में नेट बॉलर के रूप में साथ गए थे, लेकिन दौरा खत्म होते-होते न उन्होंने टी20 और वनडे मैच खेला, बल्कि वह टेस्ट करियर का आगाज करने में भी कामयाब रहे. और कुछ दिन पहले अपने गांव सलेम (Salem) लौटने पर कैसा उनका स्वागत हुआ, यह भी सभी ने देखा. बहरहाल, अब भारत लौटने के बाद पहली बार एक अखबार के साथ बातचीत में दौरे के अनुभव के बारे में विस्तार से बातचीत करते हुए कहा कि भारत के लिए पहला मैच खेलते हुए वह दबाव में थे.

The last couple of months have been surreal. My time with #TeamIndia has been the best of my life. Playing Test cricket for India was a dream. We have overcome many hurdles on this tour to win this series. Overwhelmed with your support. #TeamIndiapic.twitter.com/0n41k8j5h6