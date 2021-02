BAN vs WI: बांग्लादेश के तमिम इकबाल ने रचा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

IPL में अपने खिलाड़ियों को भेजने को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा ऐलान, जानें क्या कहा

तमीम इकबाल टेस्ट, वनडे और टी 20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इकबाल बांग्लादेश की ओर से हर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम के रिकॉर्ड को तोड़ कर बने हैं. टेस्ट में तमीम इकबाल 9 शतकों के साथ 4414 रन बना चुके हैं तो वहीं वनडे में 210 मैचों में 7360 रन हैं. इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में 1701 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है.

Tamim Iqbal is now Bangladesh's highest run-scorer in all three formats - Tests, ODIs & T20Is.



The only player from 12 countries to have this triple crown!#BANvWI