कुछ ऐसे जैसन बेहरेनड्रॉफ ने मजाक की बात को सच साबित कर दिखाया

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडोर्फ ने शनिवार को सिडनी में भारत के खिलाफ (मैच रिपोर्ट) अपने अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय पदार्पण से पहले अपने दोस्तों से मजाक-मजाक में कुछ कहा था. और मजाक की बात एकदम सच साबित हो गई. बेहरेनडॉर्फ ने सिडनी में अपने अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर का आगाज किया था. और बेहरनडॉर्फ ने अपने पहले ही मैच में दो विकेट चटकाए थे. बेहरेनडॉर्फ ने कहा कि मैं शुरुआत में थोड़ा परेशान था, लेकिन जिस तरह से पहला ओवर हुआ मैं इससे से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था. नई गेंद से उनके जोडीदार जे रिचर्डसन ने कप्तान विराट कोहली और अंबाती रायुडू का विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया जहां से टीम वापसी करने में नाकाम रही.

Jason Behrendorff trapped Indian legend Dhoni in front of the stumps to dismiss him LBW. However, replays later showed the ball pitched well outside leg stump, and India was unable to challenge the call.



