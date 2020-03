कुछ ऐसे सितारा क्रिकेटरों ने की जनता कर्फ्यू के दिन कोरोना कमांडोज की हौसलाअफजाई, VIDEOS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर रविवार को आम से लेकर खासतक कोरोना कमांडो मतलब डॉक्टरों और तमाम उन स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद देने और उनकी हौसलाअफजाई के लिए अपने-अपने घरों की छत पर इकट्ठा हो गए, जो कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. पीएम ने रविवार को जनता कर्फ्यू (Jantacurfew) में सहयोग देने के लिए देशवासियों से अपील की थी और इस दिन हर वर्ग ने दिल से इस अपील पर सहयोग दिया. जैसे ही घड़ी की सुई ने शाम को पांच के अंक को छुआ, पूरे देश में तालियो, थाली, शंख की आवाज गूंज उठी. और अगले पांच ही नहीं, बल्कि कई मिनट तक आवाज गूंजती रही. इस आवाज ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के मायने क्या हैं. आम से लेकर खास तक सभी ने मैसेज दिया कि जब-जब देश पर संकट आएगा, तो हर वर्ग आपसी मतभेद भुलाकर अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा. देश के सितारा क्रिकेटरों ने अपने-अपने तरीके से इस अपील में सहयोग दिया. सचिन तेंदुलकर घर की बॉलकनी में अपील करने के बाद ताली बजाते दिखाई पड़े.

Today India came together even while staying in our homes.



While we are at home there are many who are selflessly performing their duties.



Thank you to each one of you for putting us before yourself.



The discipline & commitment we showed today needs to continue.#JantaCurfewpic.twitter.com/Cda4z9L4R7 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 22, 2020

नोएडा स्थित अपने घर की बॉलकनी में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी परिवार के साथ कोरोना कमांडोज की हौसलाअफजाई की. इस दौरान उनके दोनों छोटे बच्चे भी थे.

Out in the balcony to thank one and all who are leaving no stone unturned to make India Corona free. #JantaCurfew#5baje5minute#Covid_19indiapic.twitter.com/q9Lajfn1j2 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 22, 2020

अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर ने भी बताया कि घर पर क्या-क्या कर रहे हैं और उन्होंने अपील भी की

The Fight against Corona Virus is a collective responsibility as Citizens of India.

As Cricketers they DONOT have the option to #workfromhome and yes we know it's a tough time for each one of us to self-quarantine. #WarAgainstVirus#StayAtHome#StaySafe#Quarantine#COVIDー19pic.twitter.com/j9FDiOTdLX — Ajinkya Naik (@ajinkyasnaik) March 22, 2020

