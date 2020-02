रॉस टेलर ने अपने 100वें मैच से पहले टेस्ट क्रिकेट को लेकर की यह रुचिकर बात

अपने करियर का सौवां टेस्ट खेलने जा रहे न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) ने कहा कि अपनी गलतियों से वह सबक सीखते आए हैं. उनसे अधिक टेस्ट न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ स्टीफन फ्लेमिंग, ब्रेंडन मैकुलम और डेनियल विटोरी ने खेले हैं. वह भारत के खिलाफ 21 फरवरी से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के जरिए टेस्ट मैचों का शतक पूरा करेंगे. मैच से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा,‘किसी का करियर परफेक्ट नहीं होता. कई बार आप नाकाम रहते हैं. गलतियां और हालात आपको परिपक्व बनाते हैं.'

यह पूछने पर कि सौ टेस्ट की उनके लिए क्या अहमियत है, पर उन्होंने कहा, ‘शायद अब टेस्ट बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं अपनी उपलब्धियों से खुश हूं.' टेलर ने कहा, ‘एक बल्लेबाज के तौर टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट में मैने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. वेलिंगटन की मेरे दिल में खास जगह है. मैं अपने करियर के आखिर में इन सुनहरी यादों को सहेजकर रखूंगा.'

8500 ODI runs at 48.5, 21 100s, 7200 test runs at 47, 19 100s. 17000 international runs with 40 100s across a career spanning 14+ years. Williamson will definitely end up as the greatest NZ batsman of all time, but you gotta give it to Ross Taylor. A true legend of NZ cricket! pic.twitter.com/RGZUND2CJ3