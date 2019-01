इस वजह से मयंक अग्रवाल की सिर्फ दो टेस्ट के बाद ही दो रही वीरेंद्र सहवाग के साथ तुलना

हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में जिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दिल जीता, नए सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी उनमें से एक रहे. यह कहना गलत नहीं होगा कि अगले कुछ मैचों के लिए तो कर्नाटक के इस खिलाड़ी एक छोर पर तो अपना कब्जा कर लिया है. मयंक अग्रवाल ने खेले दोनों टेस्ट मैचों में दिखाया कि वह टेस्ट के साथ-साथ वनडे की बैटिंग करना भी बखूबी जानते हैं. वैसे अगर मयंक अग्रवाल अपनी बल्लेबाजी की ऐसी शैली डवलप कर सके, तो उसके पीछे कारण रहे टीम इंडिया के दिग्गज ओपनर वीरेंद्र सहवाग

मयंक कहते हैं कि अगर वह अपने करियर में सहवाग का आधा भी हासिल कर सके, तो यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी. वैसे इसे संयोग कहिए या कुछ और कि संजय मांजरेकर और मयंक के निजी कोच इरफान सैत उन लोगों से से हैं, जिन्हें मयंक अग्रवाल के भीतर थोड़ा सहवाग दिखाई पड़ता है. ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट खेलने के बाद ही उनकी शैली की चर्चा वीरेंद्र सहवाग से होने लगी. वैसे आपको बता दें कि मयंक अपना आदर्श वीरेंद्र सहवाग को ही मानते हैं और उनके ही अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं.

Also, what a learning curve to be at the non-strikers end with @cheteshwar1 in this series! Controlled aggression with soldiered discipline. Here's to many, many more. pic.twitter.com/lAMj8QwsHG