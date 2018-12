गैरी कर्स्टन की इस जिद के कारण नहीं बनी बात, डब्ल्यूवी रमन महिला क्रिकेट टीम के नए कोच

दक्षिण अफ्रीका के गैरी कर्स्टन पर तरजीह देते हुए पूर्व सलामी बल्लेबाज डब्ल्यू वी रमन को वीरवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया जबकि चयन प्रक्रिया को लेकर प्रशासकों में आपसी मतभेद हैं. बीसीसीआई के सूत्र ने पीटीआई को यह जानकारी दी. रमन (53 वर्ष) इस समय बेंगलुरू में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं.चयन समिति में पूर्व कप्तान कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और एस रंगास्वामी शामिल हैं. विश्वस्त सूत्र ने कहा कि पैनल ने बोर्ड को तीन नाम -कर्स्टन, रमन और वेंकटेश प्रसाद- की सिफारिश की, लेकिन बीसीसीआई ने पद के लिये रमन को चुना.

