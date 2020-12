सुरेश रैना की अनदेखी, इस युवा चुना गया मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश का कप्तान

यह भी पढ़ें: बाबर आजम धीरे-धीरे विराट कोहली बनने की ओर बढ़ रहे, राशिद लतीफ ने कहा

Leading from the front!

Our “Senior Team” is training hard to win the trophies in the upcoming season!! Wishing our boys all the best!#UnstoppableUP#UPCA#poweredbyfunngagepic.twitter.com/ImwgmyOhXM