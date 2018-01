Tri-Nation Tournament: बांग्लादेश को दिए 'इस गम' के साथ श्रीलंका फाइनल में पहुंचा

खास बातें दस विकेट से जीता श्रीलंका सुरंगा लकमल बने मैन ऑफ द मैच शनिवार को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

Suranga Lakmal gets the Man of the Match award for his 7 overs-1 maiden-21 runs-3 wickets opening spell! #BANvSL#LionsRoar#OneTeamOneNationpic.twitter.com/5IXA2RkT64 — Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) January 25, 2018

Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets (with 229 balls to spare).

SL 83/0 (11.5 Ovs) Upul Tharanga 39*, Danushka Gunathilaka 35* v BAN 82/10. #BANvSLpic.twitter.com/b5sxOCCYKU — Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) January 25, 2018

Bangladesh bowled out for 82 (24 ovs). Suranga Lakmal bagged 3-wickets while Thisara, Chameera & Sandakan picked up 2-wickets each. Mushfiqur Rahim 26.

Sri Lanka need 83 runs to win. #BANvSLpic.twitter.com/AFPeGxn1II — Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) January 25, 2018

श्रीलंका ने वीरवार को को बांग्लादेश को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में 10 विकेट से मात देते हुए त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है. फाइनल में उसका सामना एक बार फिर बांग्लादेश से होगा. बांग्लादेश ने इस सीरीज में लगातार तीन जीत हासिल करते हुए फाइनल में जगह बना ली है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे तीसरी टीम थी. श्रीलंका जानती थी इस मैच में हार उसका इस सीरीज में सफर खत्म कर सकती है.श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश को सिर्फ 82 रनों पर ही ढेर कर दिया.मेजबान टीम के लिए सिर्फ मुश्फीकुर रहीम और हरफनमौला खिलाड़ी सब्बीर रहमान ही दहाई का आंकड़ा छू सके. दोनों ने क्रमश: 26 और 10 रन बनाए. श्रीलंका के लिए तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने 21 रन देकर तीन विकेट लिए.वहीं दुशमंथा चामिरा ने छह रन देकर दो विकेट लिए. थिसारा परेरा और लक्षण संदकान को भी दो-दो सफलताएं मिलीं. इन सभी ने मिलकर बांग्लादेश को 24 ओवरों में ही पवेलियन भेज दिया।जवाब में श्रीलंका की सलामी जोड़ी दानुष्का गुणाथिलका (नाबाद 40) और उपुल थरंगा (नाबाद 34) ने 11.5 ओवरों में ही श्रीलंका को जीत दिला दी और श्रीलंका ने बहुत ही आसानी से मैच अपने नाम करते हुए फाइनल में जगह बना ली. और इसी के साथ ही मेहमानों ने मेजबान टीम और क्रिकेटप्रेमियों को एक खास रिकॉर्ड के साथ गम में डुबो दिया.आपको बता दें कि बांग्लादेश द्वारा बनाया गया 82 का स्कोर उसका वनडे क्रिकेट में नौवां सबसे कम स्कोर रहा.