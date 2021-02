Vijay Hazare Trophy 2021: विराट कोहली के हीरो बल्लेबाज ने जड़ा लगातार तीसरा शतक, अब हैं बेस्ट स्कोरर

यूसुफ पठान ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर

इस प्रदर्शन से देवदत्त चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. और उन्होंने सेलेक्टरों को मैसेज भेज दिया है कि उन्हें ज्यादा दूर टीम इंडिया की जर्सी से दूर नहीं रखा जा सकता. देवदत्त ने अभी तक खेले 5 मैचों में 190.66 के औसत से 2 बार नाबाद रहते हुए 572 रन बनाए हैं.

Another day another ton for DP future of indian cricket, left handed sachin tendulkar 145 from 125 balls @devdpd07 #VijayHazareTrophy2021 pic.twitter.com/8dQ0So6pHp

देवदत्त ने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया है कि वह टी20 के ही नहीं, बल्कि वनडे क्रिकेट में भी तेज और लंबी पारियां खेलना बखूबी जानते हैं. देवदत्त की बल्लेबाजी की खास बात अी तक औसत ही नहीं, बल्कि पांच में से तीन मुकाबलों में से तीन में शतक बनाना रहा है. वहीं, दो मैचों में उन्होंने अर्द्धशतक जड़ा है.

चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में यह देवदत्त का लगातार तीसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने दो दिन पहले ही केरल के खिलाफ नाबाद 126 और 24 फरवरी को ओडिसा के खिलाफ 152 रन की पारी खेली थी. और यह प्रदर्शन बताता है कि पडिक्कल कितनी खतरनाक फॉर्म में हैं.

Third hundred for Devdutt Padikkal in 5 matches in Vijay Hazare 2021 - 100* from 94 balls including 7 fours and 6 sixes while chasing 285 runs against Railways - This is just unbelievable.