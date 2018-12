टीम इंडिया (Team India) के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों बल्‍ले से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. विराट अपनी हर पारी के साथ कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम पर कर रहे हैं. विराट कोहली ने वर्ष 2018 में न केवल रनों का अंबार लगाया है बल्कि कप्‍तान के रूप में टीम इंडिया के लिए लगातार सफलताएं अर्जित की हैं. इस दौरान विराट ने अपने आप को संपूर्ण बल्‍लेबाज साबित करते हुए क्रिकेट के हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं. भारत के विकेटों पर खूब रन बनाने के अलावा उन्‍होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया में भी अपने बल्‍लेबाजी कौशल का लोहा मनवाया है. विराट ने इस कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक 2653 रन बनाए. उन्‍होंने यह रन 69.81 के बेहतरीन औसत के साथ स्‍कोर किए हैं. यह बात अपने आप में महत्‍वपूर्ण है कि उन्‍होंने लगातार तीसरे साल सर्वाधिक इंटरनेशनल रन बनाए हैं.

