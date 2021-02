IND vs ENG: विराट कोहली ने जो रूट के लिए किया यह काम, ऐसा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाकर जीत लिया दिल

Ind vs End, 1st Test: यह कारनामा करने वाले जो. रूट टेस्ट इतिहास के 143 साल में केवल नौवें बल्लेबाज बने

जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में शतक जमाकर धमाल कर दिया. रूट 197 गेंद पर 128 रन बनाकर नाबाद रहे. अपनी पारी में रूट ने ने 14 चौके और 1 छक्के जमाने में सफल रहे. रूट दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर भी बन गए हैं जिन्होंने अपने 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक जमाने का अनोखा कमाल कर दिखाया.

Virat Kohli to the rescue as Joe Root goes down with cramp, having hit a wonderful century



Test cricket really is the best pic.twitter.com/fKBt8faF1c