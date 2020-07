वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने अपने ट्विटर पर भारतीय सैनिकों का एक वीडियो शेयर किया है जो हर किसी का दिल जीत रहा है. वीडियो में भारतीय सैनिक अपना बर्थडे बर्फ का केक काटकर साथी खिलाड़ियों के साथ मना रहा है. वीडियो को खूब पसंद कभी किया जा रहा है. सहवाग ने वीडियो शेयर कर लिखा है, एक सैनिक अपना बर्थडे मना रहा है, चीज केक भूल जाओ, स्‍नो केक की खूबसूरती को केवल एक सैनिक ही जानता है. इनके बलिदान को बताने के लिए कोई शब्‍द नहीं हा जिसके परिभाषित किया जा सके. सहवाग के इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा गया है. बता दें कि सोशल मीडिया पर सहवाग भी काफी एक्टिव हैं और खासकर जब कभी भी भारतीय सैनिक की गौरव गाथा को बताया होता है तो भारत का यह पूर्व बल्लेबाज ट्विट कर भारतीय सेना को जरूर सलाम करता है.

A soldier celebrating his birthday.

Forget cheese cake, the beauty of a Snow cake, which only a soldier knows.

No word are enough to describe their sacrifices and resilience. pic.twitter.com/sr5xGSdUNU