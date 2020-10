RCB vs CSK: फाफ डु प्लेसिस ने बाउंड्री लाइन पर की गजब की फील्डिंग, बल्लेबाज को ऐसे कराया कैच आउट..Video

RCB Vs KXIP: फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने आरसीबी के खिलाफ मैच में एक बार फिर कमाल की फील्डिंग करते हुए एक असंभव से कैच को आसान बना दिया. आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 44वें मैच में आरसीबी (RCB cs CSK) के बल्लेबाज देवदत्त पडिकल (Devdutt Padikkal) ने सीएसके स्पिनर सैंटनर (Mitchell Santner) की गेंद पर लॉगऑऩ की तरफ हवाई शॉट खेला, जहां पहले से बाउंड्री पर फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) खड़े थे. देवदत्त के द्वारा मारे गए हवाई शॉट को लॉगऑन बाउंड्री पर फाफ डु प्लेसिस ने ड्राइव लगाकर कैच किया लेकिन ड्राइव मारने के क्रम में वो फिसल कर बाउंड्री लाइन के पार जा रहे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने अपनी दिमाग की बत्ती जलाई और जब तक वो बाउंड्री लाइन को छूते डु प्लेसिस ने गेंद को पास खड़े दूसरे फील्डर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की तरफ फेंक दी. गायकवाड़ ने गेंद को कैच करने में कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच को पार्टनरशिप की जरिए लेने में सफल रहे. फाफ डु प्लेसिस ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्रिकेट के मैदान पर सबसे बेहतरीन फील्डर में से एक हैं. इसी टूर्नामेंट में फाफ ने इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी जबर्दस्त कैच लेकर कमाल कर दिखाया था. देवदत्त पडिकल (Devdutt Padikkal) 21 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए.

