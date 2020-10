KKR Vs KXIP: केएल राहुल ने चली चाल, फंस गए 'राणा जी', मैक्सवेल ने लट्टू गेंद पर ऐसे किया आउट..देखें Video

KKR vs KXIP 2020: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 46वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने अनोखी चाल चली और केकेआर (Kolkata Knight Riders) के सामने पहले ही ओवर में अपने पार्ट टाइम स्पिनर मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को गेंदबाजी पर लगा दिया. मैक्सवेल ने कप्तान के भरोसे को जाया नहीं होने दिया और पिछले मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले नितीश राणा (Nitish Rana) को अपनी लालीपॉप गेंद पर क्रिस गेल (Chris Gayle) के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा, मैक्सवेल ने केकेआऱ की पारी की दूसरी ही गेंद पर राणा को आउट कर कोलकाता की टीम को तगड़ा झटका दिया. राणा गोल्डन डक का शिकार हुए. मैक्सवेल ने राणा को फ्लाइट गेंद फेंककर स्वीप करने पर मजबूर किया लेकिन बल्लेबाज की किस्मत अच्छी नहीं रही जिसके कारण गेंद ज्यादा दूर नहीं गई.

Superb Move by KL Rahul giving to first Over Glenn Maxwell and maxi Picked wicket inform Nitish Rana.!! #KXIPvKKR