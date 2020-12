Aus A vs Ind A 1st Practice match: पृथ्वी शॉ ने लपका हैरान करने वाला कैच, बल्लेबाज भी देखता रह गया..देखें Video

Aus Vs Ind 2nd T20I: भारत की टी-20 सीरीज जीत पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, कही यह बात

पेन ने उमेश की बाउंसर गेंद पर पूल करने की कोशिश की लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज के गति से चकमा खा गया और शॉट को टाइमिंग के साथ नहीं मार सका, जिससे गेंद बैकफुट स्कायर लेग पर खड़े पृथ्वी शॉ की ओर गई, लेकिन कैच शॉ के पीछे जा रही थी, ऐसे में फील्डर ने अपनी पीछे की ओर ड्राइव लगाकर हवा में उछलकर एक शानदार कैच लपकर पेन की पारी का अंत किया.

Good catch by Shaw!



Paine's gotta go for 44 after a century stand with Green. Watch #AUSAvIND live: https://t.co/MfBZAvzAkrpic.twitter.com/yvhTgS1IvE